VIIRUSE EEST VARJUL: kuidas kogu perega kodustes tingimustes ellu jääda? 

Kui pererutiin on tugevalt häiritud ning pereliikmed 24/7 ninapidi koos, on ängistus, depressiivne meeleolu ja paha tuju kerged tekkima. The Guardian jagas nippe, mida kasutavad juba nädalaid perekeskis veetnud itaallased, kes tunnistavad, et kodune elu ajab hulluks.