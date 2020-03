Pere ja lapsed VIDEOD | Leidlikud õpetajad loovad Youtube’i videoid, et aidata koduõppele jäänud lapsi Andra Nõlvak , täna, 10:48 Jaga: M

Koduõppel lapsed Foto: Heiko Kruusi

Esmaspäevast on kõik Eesti koolid läinud üle koduõppele. Paljud leidlikud õpetajad on loonud Youtube'i õpetlikke videoid, et koolitööd ikka tehtud saaksid.