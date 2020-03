Pere ja lapsed VIDEOD | „Koolilapse kokakool“ jagab häid retsepte, mis koju jäänud lapsele igati eakohased Naisteleht , täna, 11:22 Jaga: M

"Koolilapse kokakool" Foto: Robin Roots

"Koolilapse kokakool" on varem Naistelehes ilmunud iganädalane rubriik, kus toimetas tuntud toidublogija Ragne Värgi tollal 10-aastane poeg Andri. Nüüd on videod taas päevakohased ja Naisteleht koondas need kokku, et koju jäänud lapsed kõhu täis saaksid.