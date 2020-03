Ilusalongi ei pääse? Nende nippide abil saab geellakki ka kodus eemaldada 

«Geellaki eemaldamine pole raketiteadus, pigem nagu kokaraamatu järgi tegutsemine. Aja vaid näpuga järge. Kui on olemas õiged vahendid, saab hõlpsasti hakkama,» julgustab Katri. «Aga alustuseks oleks hea uurida oma küünetehnikult, kas paigaldatud geellakk on mahaleotatav. Osa tehnikuid kasutab geellaki all geeli, mis selle meetodiga maha ei tule.»