Müstika Horoskoop 18. kuni 24. märts Naisteleht , täna, 06:00

Foto: depositphotos

JäärPinged kuhjuvad, teevad haiget ja vahel ka haigeks. Suhtu oma kehasse kui baromeetrisse ehk et kui tunned füüsilist või emotsionaalset valu, võta aeg maha, hellita end meelepärasega ja pühenda aega oma kordumatule ilule.Pane tähele! Töökollektiivis on konfliktid praegu kerged tekkima. Sul on paljus õigus, ent peale selle, mida räägitakse, on tähtis ka see, kuidas räägitakse – pööra sellele tähelepanu. Su tugevuseks on täpsus.