Küüditamisõudused üle elanud naine: „See on ime, millisest sopast on võimalik ühiselt välja tulla.“ 

Ageeda (89) veedab koos õe Dagmar Allaga (92) rahulikke vanaduspäevi kahetoalises korteris Mustamäel. Otsus koos elama hakata tundus ühel hetkel loomulikuna – pikad aastad Siberis ja vangilaagris õpetasid juba nooruses ligidaste toetuse ning kokkuhoidmise tähtsust. Pere olemasolu on seda olulisem, et nõukogude võim viis naised pikkadeks aastateks lähedastest eemale. Põhjuseks muidugi Paavelite pere soov iga hinnaga vaba Eesti eest seista. «Kasvasime tõelises Eesti vaimus ja okupatsioonivastased tegevused anti meile kodust kaasa,» selgitab Ageeda. Vabadussõjas võidelnud isa Antoni mõrvasid venelased 1941. aastal.

Nii oli justkui loomulik, et 15aastane Ageeda levitas koos väikese noortepundiga venevastaseid lendlehti. Enne valimisi kandsid need näiteks sõnumit «Ärge hääletage kommunistide poolt». Tüdrukud võtsid kodust rasketel aegadel ka toitu ja viisid omal algatusel sõjavangidele.