ERIOLUKORD HAIGLATES: isad on sünnituselt tõrjutud! Ämmaemand: oleme näinud naistes uskumatut jõudu ja vaprust

Nii Lääne-Tallinna keskhaigla kui ka Ida-Tallinna keskhaigla on teada andnud, et katkestavad seoses Covid-19 viirushaiguse laialdase levikuga ajutiselt peresünnitused. Samuti palus Pärnu haigla, et isad ja tugiisikud ei tuleks võimalusel sünnituse juurde ega selle järel ema ja beebi juurde. Säärane olukord on paljudele peagi sünnitavatele emadele aga suurt stressi tekitanud.

Kristeli lapse eeldatav sünniaeg on kümne päeva pärast. „Ootame mehega oma esimest last. Muidugi olime mõlemad arvanud, et esimene sünnitus tuleb teisiti kui praegune olukord nõuab. Aga mina olen vägagi selle poolt, et on selline reegel kehtestatud,“ kinnitab Kristel, kes kiidab haiglate otsuse heaks, kuigi ka tema esmased emotsioonid olid segased.

„Ma ei mõista, miks tahavad värsked emad suurendada haiglatöötajate haigestumise riski. Võib-olla neil, kes kuu aja pärast sünnitama lähevad, polegi siis enam abistavat personali. Iga kaasavõetud isik, näiteks lapse isa, võib olla ju viirusekandja ka nii, et lapse ema seda ei ole. See väide on vale, et kui ema ja isa tulevad samast keskkonnast, on neil mõlemal kohe 100% see viirus,“ selgitab ta oma seisukohta, rõhutades, et viirusega nakatumise võimalus tuleks viia miinimumini.