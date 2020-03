ERIOLUKORD HAIGLATES: isad on sünnituselt tõrjutud! Hirmunud naine: nutt ja masendus tuleb peale 

Kristeli lapse eeldatav sünniaeg on kümne päeva pärast. „Ootame mehega oma esimest last. Muidugi olime mõlemad arvanud, et esimene sünnitus tuleb teisiti, kui praegune olukord nõuab. Aga mina olen vägagi selle poolt, et on selline reegel kehtestatud,“ kinnitab Kristel, kes kiidab haiglate otsuse heaks, kuigi ka tema esmased emotsioonid olid segased.

„Ma ei mõista, miks tahavad värsked emad suurendada riski, et haigestuksid haiglatöötajad, nii et võib-olla neil, kes kuu aja pärast sünnitama lähevad, ei olegi enam personali, kes aitaks. Iga kaasavõetud isik, ka lapse isa, võib olla ju viirusekandja, nii et lapse ema seda ei ole. See väide on vale, et kui ema ja isa tulevad samast keskkonnast on neil mõlemal kohe 100% see viirus,“ selgitab ta oma seisukohta, rõhutades, et viirusega nakatumise võimalus tuleks viia miinumumini.

Mehega hakkasid nad seda teemat arutama vaikselt juba siis, kui tuli teade, et mees ei tohi peale sünnitust majast väljuda. „Oleme viinud ennast kurssi mujal maailmas toimuvaga ja tõime lauale ka variandi, et äkki keelatakse üldse mehel tulek ära. Esmased emotsioonid olid muidugi segased, kuid saime need kiiresti kontrolli alla. Kuna mõtetel on nii tohutu jõud, siis teadsime mõlemad, et oma mõtetest tekitatud stress on lapsele palju kahjulikum ja hullem kui olukorraga leppimine,“ sõnab Kristel. Mehega ühenduses olemiseks on nad kokku leppinud, et võimalusel kasutavad videokõne varianti ja Kristel ise usaldab sada protsenti haigla personali.

„Oleme tänulikud, et meil tänasel päeval see võimalus veel olemas on. Loodan, et ka teised emad mõtlevad natukene end „mina tahan“ mõtetest kaugemale ja saavad aru olukorra tõsidusest, et iga sünnitajaga kaasas olev mees on topeltrisk haigla personalile ja teistele sünnitajatele.“

„Tundsin viha, et minu vabadust piiratakse.“

Seda, et praegu on väga segased ajad ning kogu maailma jaoks uus ja võõras olukord, mõistab ka peagi sünnitama minev Karmen (nimi muudetud). Ent uudis, et temaga ei või keegi sünnitusele kaasa tulla, ajas Karmeni nutma.

„Palju paanikat külvati juba enne piiride sulgemist, ürituste ära jätmist ning haiglatöö piiramist. Rasedal on kõik meeled justkui põhja keeratud ning iga tunnet kogetakse justkui läbi suurendusklaasi. Kogu see viiruste periood, mis praegu niikuinii on, sai eriti hirmutavaks koroona tõttu. Rasedana on hirm enda pärast ja lisaks kõigele veel hirm sündimata lapse elu pärast. Vastutus teise inimolendi elu eest on tohutult suur, hirmutav. Pidevalt on kahtlus, kas ma teen ikka õige valiku. Lisaks ei tea me kunagi, kuidas sünnitus kulgeb. Kogu rasedus on üks suur juhuse mäng, kus mul kontroll puudub,“ kirjeldab Karmen.