LUGEJAKIRI | reisilt tulnud pere ei jäänud karantiini, vaid läksid poodi ostlema 

„Olen ise tulihingeline reisija, aga see ei tähenda, et tervet mõistust peas poleks. Nüüd loen sotsiaalmeedias jagatavat postitust, kus üks naisuke kilkab, et eriolukorras pole reisimine paha, aga karantiini jääda kah ei taha,“ kirjutab Madis.

„Naine otsustas, et tema lastel on vaja poodi minna. Väike koht, mistõttu info jõudis ametnikuni, kes emaga ühendust võttis ja meenutas, et karantiin eeldab ikka kodus püsimist. Kujutage ette – ta leidis, et tal oli igati õigus. Isegi sotsiaalmeedias kommenteeris, et kas lapsed ei või siis nüüd poes käia. Selliste inimeste pärast see viirus nii laastav ongi. Kas on raske kaks nädalat puhata kodus?! Võta raamat ja loe! Püsi kodus ja ole inimene, kes arvestab ka teistega,“ on Madis pahane.