Koroonavangis pumppüsside ja okastraadiga valitsetud riigis 

Kuigi pea igaüks teab, kus on Kuuba ja mis on Haiti, siis vähem tuntud on samuti Kariibi meres paiknev Dominikaani Vabariik. Eestlane solvub siis, kui Eestit Venemaaks peetakse ning dominikaanilane solvub siis, kui Dominikaani Haitiks peetakse. Nimelt ei ole terve Haiti saar Haiti Vabariigi all vaid pool saarest kuulub Dominikaani Vabariigile.