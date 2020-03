Ämmaemand peresünnituste ärajätmisest: palun vaadake olukorra tõsidust ja mõelge oma lapse tulevikule 

Me kõik tervishoiutöötajad mõistame, et olete suurem osa perekondadest ettevalmistunud peresünnituseks ja oodanud hetke, et olla sellel teekonnal teineteisele kaaslased ning koos rõõmustada.

Palun vaadake olukorra tõsidust ja mõelge oma lapse tulevikule. Tervishoiuasutused ei kehtesta neid reegleid mitte perekondade kiusamiseks, vaid tulevaste põlvkondade kaitseks. Need otsused ei ole tulnud kergekäeliselt, et paneme uksed kinni ja ainult sünnitaja pääseb haiglasse. Need on pikalt kaalutletud, arutatud erinevate tippspetsialistidega ning vastuvõetud otsus on olnud kõikidele osapooltele turvaline lahendus. Meie nägemuses on turvaline, et teile on raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgsel perioodil abiks hea tervise juures ämmaemand, kes ei ole üle töötanud, sest kolleegid on karantiinis. Kui tekib vajadus arstlikuks abiks, siis on olemas arst, kes samuti on hea tervise juures ja ei tee juba kolmanda arsti haiguseasendust.

Vaadake olukorda selle poole pealt: kui valves on keskmiselt 2-5 ämmaemandat, 2-3 arsti ja 1-3 hooldajat (vastavalt institutsioonile) ja nendest jääb ootamatult karantiini kogu personal, mis teeb kokku keskmiselt 5-11 tervishoiutöötajat. Selleks, et ühes kuus katta 24/7 valvekorda vähemalt ühe inimesega vajame me viite inimest. Seega suurem haigla kaotab kohe kahe 24/7 valvekorra ja väiksem institutsioon ühe.

Jah, me saame aru, et kui teie peres on viirus ühel, siis ka suure tõenäosusega on see teisel. Kuid saage aru, et kui te tulete mõlemad haiglasse, siis tervishoiutöötajatele on viirusega patsiente esialgu kaks ja peagi juba kolm, kellega tuleb erimeetmed tarvitusele võtta.

Viirustest on ajakirjanduse veergudel selle ala spetsialistide poolt palju kajastatud informatsiooni, et mõista just konkreetselt selle viiruse riske kogukonnas. Seega kuulutati välja karantiin, mis oli esimene meede, mida rakendati. Karantiin oli abinõu, millega üritati vallandunud viirust tõkestada levimast inimeselt inimesele. See ei toiminud ning kujunes välja epideemia, mis hakkas liikuma välgu kiirusel üle maailma, kasutades kõikvõimalikke liiklus- ja suhtlusvahendeid ning kujuneski välja pandeemia. Täna ja praegu saame meie aidata kaasa epideemia vähenemisele. Selleks on aga vaja väga tõsiselt asjasse suhtuda ning kuulata ja tegutseda etteantud juhendite järgi.

Tervishoiutöötajaid ei ole nagu viirused (ladina keeles virus – „mürk“), kes paljunevad. Haiglates töötavad inimesed on samuti lihast ja luust inimesed, kelle kodus on perekond, lähedased, abikaasa ja lapsed. Kui nende riskikeskkond suureneb, siis suureneb nende perekondadel risk. Kui viirus ise ei olegi väga ohtlik, siis ohtlikuks saavad viirusest tingitud tüsistused. Need tervishoiutöötajad, kes haiglates teiega tegelevad soovivad samuti oma lähedastega aega veeta ja mitte ainult 48-72 tundi, vaid kõik järgnevad päevad aastate lõikes, olles terved. Iga inimene, kes praegu haiglasse tuleb tõstab seda riski, seega ainus lahendus vähendada seda riski, viiruse levikut on vähendada sotsiaalseid kontakte.

Mis on tulem kui piirangud ei ole karmid: Ämmaemandad, arstid, õed, hooldajad ja assistendid jäävad koju. Haiglates ei ole personali, kes saavad anda professionaalset abi – suurem osa haigla personalist on karantiinis.