Lugejakiri Peatoimetaja veerg | Siin me nüüd siis oleme! Merle Luik , täna, 05:40 Jaga: M

No näed, siin me nüüd siis oleme. Olukorras, kus keegi kunagi pole olnud. Kes kodutööl, kes koduõppel.Tänane Naisteleht saab näiteks peatoimetatud eile õhtul koridorinurka kerkinud ühe ruutmeetri suurusest kodukontorist. Vaatan vasakule: koera joogikauss ja välisuks. Vaatan paremale – oih! Lõin nina vastu seina ära. Aga samas: nii ilusat vaadet pole mul kabinetiaknast kunagi olnud. Läbi aknaruutude paistab mu varakevadine aed: lumikellukesed, krookused, pungas sirelid. Hea kirjatöö vahele pilk aknast välja suunata ja silmi puhata. Pole halba heata, nagu öeldakse.Paar päeva tagasi pidasime oma toimetusega maha koosoleku ja otsustasime, et meie jätkame ka sel niruvõitu ajal vanaviisi. Ajakiri jõuab poodi ja postkastidesse ikka kolmapäeval ning hoiame edasi oma positiivset ja praktilist joont. Eks sisu ikka natuke ikka muutub – reisile minekut ja teatrietendusi ju praegu soovitama ei hakka. See-eest jagame nõu toredateks tubasteks tegevusteks, värskes õhus tervise turgutamiseks,