Alati optimistlik Gerli Padar: „Nüüd saabki teha neid asju, milleks muidu kunagi aega pole.“ 

«Oleme praegu otsustanud, et kodust palju välja ei lähe. Jalutamas käime küll, kuid ei kohtu kellegagi,» räägib Gerli (40) päev pärast seda, kui valitsus kuulutas koroonaviiruse tõttu Eestis välja eriolukorra.

Gerli ja tema elukaaslane Martin Parmase võistlustantsule pühendunud pere väisab tavaoludes välisriike oma viis korda kuus – kui nende tütrel Amandal on võistlused, Martinil kohtunikutöö või Gerli võistlejatele saateks laulab. «Nüüd aga jätsime sõidud ära juba enne, kui tulid sellekohased riiklikud käsud-keelud.» Pealegi on kõik võistlused, kaasa arvatud Amanda Euroopa meistrivõistlused, edasi lükatud.

Ka Viimsi Karulaugu keskuses asuvas Golden Dance Clubis ei toimu praegu trenne. «Meie pere otsustas, et istume karantiinis,» sõnab Gerli. «Saabki teha neid asju, milleks muidu kunagi aega pole. Olen kodus põhjalikuma koristustöö teinud, vaatame filme, mida juba ammugi oleks tahtnud. Koos söögilaua taga õhtustamine on olnud samuti meie peres suur luksus,» räägib Gerli.

Naisel on nüüd ka oma väike kodustuudio, mille Martin üles seadis. «Saan siin koos lapsega vahvaid tegevusi salvestada ja jagan neid oma Instagrami ning Facebooki kontodel teistelegi vanematele, kel igavus ligi hiilib,» lubab Gerli. Ta on ka kolleegide postitustest lugenud, et «olukorda suhtutakse kui pikka loomingulisse puhkusesse. Eks keeruline ju on, aga tuleb rahu säilitada.»

Gerli ei uskunud, et poodides võib tekkida olukord, kus letid ongi tühjad. «Mõtlesin, et meil seda ei juhtu, aga ikka juhtus. Ka meie pere varus endale üht-teist selle mõttega, et kui kaks nädalat kodus olla, oleksid esmatarbeasjad olemas.»