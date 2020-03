Lastepsühhiaater Anne Kleinberg: teismeline, vastuta ise oma käitumise eest! 

„Armas teismeline, kellele tundub, et idiootlikud täiskasvanud pingutavad koroonakriisi liikumiskeeldudega mõttetult üle. Me teame, et niisama kodus istuda on täiega tüütu ja on nõme kui ei saa rahulikult sõpradega ringi käia,“ kirjutab ta.

Samal teemal Tartu linn vabastab vanemad pooleteiseks kuuks lasteaia kohatasu maksmisest eile, 15:37 Väljakutse vanematele: kuidas laps kodus õppima saada, mida selleks vaja on? 15. märts 2020, 15:11 „Kui Sa ei tea mida enda elu ja vaba ajaga peale hakata siis hakka teisi aitama sellega, et võtad ise oma käitumise eest vastutust. Sellega, et püsid kodus, ei jookse sõpradega teadmata suunas jooma, lähed ise ilma tüli ja kiirabi kutsumata normaalsel ajal arvutist ära magama. Muidugi hakkad oma peaga hommikul kodukoolis õppima. Nii kui nii ei saa keegi Sinust paremini aru kuidas see digiõppimine käib,“ jätkab ta.