Kui ilusalongi ei pääse, turguta ennast koduse pediküüriga! 

Tee kurnatud jalgadele rahus­tav jalavann. Lisa sooja vette 4 tilka kummeliõli, 3 tilka lavendli­õli, 3 sl Surnumere soola. Vett peaks kausis olema nii palju, et see ulatuks pahkluudeni. Leota jalgu 20 minutit, pärast seda on need pehmed ja lõdvestunud.