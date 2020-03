4 lihtsat nippi, kuidas kodus püsivalt korda hoida 

Foto: Dmitry Zvolskiy / Pexels

Kõik me teame, kuidas pärast pühapäevast suurkoristust kõik justkui võluväel teisipäevaks taas algses seisus tagasi on. Riided kuhjuvad toolile, raamatud kapiservale, köök on konstantselt sassis. Naisteleht jagab mõningaid nippe, mis aitavad kodu jooksvalt korras hoida, nii et pühapäevane koristus ei tähendaks suurpuhastust.