Reisimine Õhkutõusva lennuki pardal olnud reisija avaldas: mul on vist koroona! Naisteleht , täna, 17:30 Jaga: M

Pilt on illustreeriv. Foto: Pixabay

Esmaspäeva õhtul vastu teisipäeva New York Kennedy lennujaamast Seattle’isse suunduma pidanud Delta lennuk hilines umbes neli tundi. Nimelt sai vahetult enne lennuki õhku tõusmist üks reisija teate inimeselt, kellega ta oli lähedalt kontaktis olnud. See inimene andis teada, et tal diagnoositi koroonaviirus.