Lugejakiri | Kallis õpetaja – ära last liigsete ülesannetega ära koorma! 

„Võin enda laste pealt öelda, et e-õpe on toonud veelgi enam ülesandeid, mille tegemist õpetajad ootavad,“ kirjutab Signe.

Signe üks tütar käib kuuendas, teine kolmandas klassis.

„Kuuendas klassis on koormus nagu paigas. Eks laps juba ka iseseisvam, aga kolmanda klassis õpilasega ei jõua me õppetükkidega veel ka pärastlõunaks valmis, Õpetajad omavahel vist üldse ei suhtle, sest kõik panevad täiskoormusega omas aines edasi. Lisaks jäetakse teha ka need ülesanded, mis varasemalt kodutööks jäid,“ kirjeldab muretsev ema.

Ema sõnul oodatakse järsku ka väga erinevate uute digioskuste omamist.

„Kallid õpetajad, palun saage aru, et õpilane ei suuda üksi omandada ainet ju samas mahus, mis te tundides teete. Samuti ei suuda ta omandada uue teema kõrval veel ka uut digioskust. Kuidas peaks kolmanda klassi õpilane õppima näiteks võõrkeelt iseseisvalt samas mahus edasi?! Ebaloogiline ju! Kui vanem ei räägi inglise keelt -mis siis saab? Koolistress on lapsel ja lapsevanemal. Kas see ongi eesmärk?“

Signe saab aru eriolukorrast ja muutunud elukorraldusest, aga tema arvates pole reaalne, et teiste kriiside kõrval peab pere suutma veel ka endises mahus terve päeva lastega koolitükke teha.