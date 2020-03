Laste toitumise nõustaja Margit Rannamets: õigesti söömine on eduka koduõppe toimimisel oluline 

• Oluline hommikusöök. Üks põhjus äratada laps tavapärasel kellaajal, on ühine hommikusöögi söömine. Kui lapse ärgates on vanemad juba tööle läinud, siis on väga lihtne hakata tegelema õppimise või muude tegevustega ning unustada hommikusöök. Samas on mitmed uuringud näidanud, et hommikuti söövatel lastel on parem keskendumisvõime ja mälu ning tänu sellele ka paremad õppetulemused. Hommikusöök peaks moodustama veerandi kogu päevasest vajalikust toiduga saadavast energiast. Hommikul sobib süüa nii putru, munarooga kui ka võileiba. Joo kõrvale näiteks taimeteed.

• Õppimise ajal söömine. Nii nagu koolis tundide ajal ei sööda, ei tasuks seda harjumust kujundada ka kodus. Kui võtta õppimise ajal enda lähedale erinevaid snäkke, siis märkamatult on oht neid liigselt tarbida. Selle asemel võiks laual olla pudel vett. Vesi ergutab aju tööd ning aitab vältida uimasust ja peavalu.

• Lõunasöögi kellaaeg. Lõunasöök võiks kodus olla sarnasel kellaajal kui laps on harjunud sööma koolis. Kehale meeldib rutiin ja nii on tihti isu kõige parem nendel aegadel, kui ollakse harjunud sööma. Kui koolilõuna kellaaeg ei sobi, siis võiks süüa tavapärase koduse lõunasöögi ajal, kuid päevade lõikes tuleks söögiajad enam-vähem samadel kellaaegadel hoida.

• Lihtne lõunasöök. Lõunasöök võiks olla väga lihtsalt ja kiirelt valmiv. Ka sellisel juhul, kui lapsevanemad on kodused. Päevasel ajal on kõik õppimise ja töötamisega hõivatud, nii et liigset aega lõunasöögi valmimisele ei saa kulutada. Samas ei tohiks lõunasööki päev läbi kestva näksimisega asendada. Lihtne võimalus on õhtusööki valmistada suurem kogus, et seda jätkuks ka järgmiseks lõunaks. Samuti võib mõnel õhtul valmistada suurema koguse suppi, mida lõuna ajal soojendada. Iseseisvalt kodus olevatele väiksematele lastele võib lõunasöögiks valmis teha mõne salati või wrapi. Võimalus on ka hommikul toit soojaks teha ja see toidutermosesse panna.

• Maiustused peitu. Kuigi lapsi ahvatleb tihtipeale kõik magus, tuleks maiustuste kättesaamist siiski piirata. Suurema lapsega saab teha juba kokkuleppeid, väiksemate eest tuleks koju varutud maiustused ja snäkid peitu panna. Lisaks sellele, et liigne magusasöömine võib suurendada kehakaalu, mõjutab see ka veresuhkru taset. Nii võib õhtul töölt tulev lapsevanem eest leida kas ülienergilise või äärmiselt pahura lapse, olenevalt sellest, kui palju aega tagasi liigne suhkrukogus söödi. Küll aga peaks lapsele võimaldama erinevaid tervist ja õppimist toetavaid vahepalasid. Hästi sobivad erinevad aedviljad (näiteks porgand, kurk, õun, erinevad marjad), pähklid ja seemned, müslibatoonid, smuutid. Väiksemale lapsele võib juba ette köögiviljad tükkideks lõigata. Smuuti valmistamiseks võib sügavkülma valmis panna parajad väiksed portsud marjade-puuviljade segusid, millele laps saab ise blenderisse koos klaasitäie vedelikuga panna.

• Lisaks ei tasu unustada kuldreegeleid – toitu võimalikult mitmekesiselt ning pea söögikordade vahel kolm tundi pausi.