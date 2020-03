Moelooja Aldo Järvsoo: ma ei tahtnud näomaskide postitusega kedagi solvata 

„Ma usaldan siiani Tartu Ülikooli teadureid ja niikaua kui nemad ei ole öelnud, et moekunstnik või õmblusateljee suudaks turvaliselt õmmelda ühtegi kaitsemaski, mis ka kaitseks viiruse eest, siis nii on. Ma võin küll kiruda Terviseametit, aga ma usaldan neid ning loodan, et nad peavad sellele koormusele vastu. Koormusele, mille eest neid ei hoiatanud üksi riigi palgal olnud teadlane, viroloog, ministeerium ega poliitik. Kaitsevarude olemasolu järelvalve eest vastutavad hoopis teised ametid, instantsid, ministeeriumid ja isikud- need, kes on vait,“ jätkas Järvsoo.

Moelooja tunnistas, et talle ei meeldi kõik Eestis olevad seadused, kuid sellest hoolimata ta järgib ja austab neid. Ilma seaduseta valitseks tema sõnul kaos. „Mulle näiteks ei meeldi, et ma ei tohi oma elukaaslasega abielluda, olla doonoriks ega adpoteerida lapsi, aga ma siiski austan seadust. Seadus kaitseb kõiki kodanikke, isegi kui osad asjad võivad tunduda imelikud. Samamoodi kaitsevad väljatöötatud standardid nakatumise eest ja DIY maskid ei allu ühegile standardile. Palun hoiduge Terviseameti koormamisest telefonikõnedega, e-kirjade, soovituste ja ettepanekutega - neil on piisavalt koormust ning nad suudavad selle olukorra lahendada - see on ainus, millele me saame loota. So, please stop!“

Teine postitus

„Väga palju läheb juba kommentaariumis kaotsi. Õnneks jõudis sügavam mõte nendeni, kes veel eile kirjutasid, et teevad „kaitsemaske tervishoiutöötajatele“ ning olid väikeses kirjas loo lõppu kirjutanud, et tegelikult on need maskid hoopis lihtsalt tahtmatult näo puudutamise või tahtmatu-aevastamise-ärahoidmiseks enda perele,“ kirjutas Järvsoo hilisemas postituses.

Moelooja võttis ette ka osad kommentaarid, mis esimese postitusega kaasnesid.

Kõigepealt teeb seletas Järvsoo, et mitte keegi ei saa garanteerida, et tema või tema pereliige ei ole nakatunud kui ta ei ole veetnud kohustuslikku kahte nädalat kodus.

Teiseks täpsustas Järvsoo, et meditsiinis vajalikke kaitsevahendeid ei toodeta mustades keldrites võõrtööjõu poolt. „Chemi Pharm AS avas oma äärmiselt puhta tehase eelmisel aastal ning seal ei tehta midagi räpastes keldrites,“ lisas ta ja mainis, et keegi oli pannud postituse kommentaariumisse mustale keldrile viitava pildi. Järvsoo märkis, et riik on meditsiinis vajalike kaitsevahendite tootjatele väljastanud vastavad väljastanud load, sertifikaadid ja teab, mitu töötajat konkreetses ettevõttes töötab, kuna kõik ettevõtjad on oma töötajate andmeid edastanud maksu- ja tolliametile.