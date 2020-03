Inimesed VÄRSKES NAISTELEHES | Gerli Padar: „Nüüd saabki teha neid asju, milleks muidu kunagi aega pole.“ Naisteleht , täna, 10:15 Jaga: M

Foto: Naisteleht

Nädalaga on palju muutunud, ent terve Naistelehe toimetus pingutab väga, et taset hoida ja oma lugejatele ikka ja alati vaid parimat pakkuda. Ja aitäh sulle armas lugeja, et meid loed!