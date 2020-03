Mailis Reps emana: öösel teen söögid lastele järgmiseks päevaks ette 

Haridusminister Mailis Reps nendib, et koduõppe ja -kontori ühildamine eeldab, et kõik osapooled – ka kool – teevad järeleandmisi, muidu langeb lapsevanematele liiga suur koormus. Eriti on löögi all emad.

"Ma olen väga halb näide," ohkab ta, kui küsida, kuidas tema lasterikas pere töö ja kodukontori ühildab. Valitsuse liikmed on ühed neist, kel on praegu kõige palavamad päevad. "Mul ei ole võimalik koju jääda, olen kriisikomisjonis ja vahepeal haridus- ja teadusministeeriumi kriisistaabis, mis tähendab sadu erinevad pöördumisi, detaile ja probleeme."