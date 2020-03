Aasiast läbi raskuste koju jõudnud Kertu Jukkum: mõne tunniga oli Eesti kantud sealsete riikide jaoks punasesse listi 

Ärevad jutud Eesti seisust jõudsin temani möödunud reede varahommikul, kui ta ärgates telefonist sõnumeid luges. „Loetud tundidega oli Eesti sealsete riikide jaoks kantud niinimetatud punasesse listi. See tähendas automaatselt, et viisavabadus on peatatud ja mitmed riigid keelasid ka transiidi. Eesti välisministeeriumil näis, et info veel puudus,“ kirjeldab ta olukorda.