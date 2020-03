Inimesed Tiitli lörtsija! Norra rahvas pahandab printsess Märtha Louise suhte peale šamaaniga Tõlkinud Allan Espenberg , täna, 18:30 Jaga: M

TULINE TEMPERAMENT: Imekaunis Märtha Louise on eraelus võtnud küllaldaselt vastu selliseid otsuseid, mille üle kuningast papa sugugi uhkust tunda ei saa.

Norra kuninga Harald V tütar Märtha Louise on printsessina n-ö suudelnud vähemalt kümmet konna, et leida unelmate prints. Kas viimatine Aafrikast pärit esoteerik võib olla viimaks see õige?