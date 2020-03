VIDEO | Meisterda koos Anna Lutteriga! Tuntud käsitööblogija jagab vahvaid ideid, mida koos lastega teha 

Meisterduseks on erinevad ja lahedad liikuvad pabermeisterdused, mis pakuvad lisaks silmailule ja arendavale käelisele tegevusele pinget ja põnevust ka hilisemaks!



Et kaasa meisterdada on sul vaja järgnevat:



-erinevaid värvilisi pabereid (kui neid kodus ei ole, siis sobivad hästi ka ajalehed, reklaamvoldikud jm)

-kääre

-liimipulka ja ideaalis liimipüstolit, aga kui seda ei ole, siis sobib ka mõni kiirliim või PVA (aga siis peab natuke ootama, et töö ära kuivaks enne kui kasutusse võtta saab)

-nööpnõela (knopkat)

-kõrsi

-puupulki (näiteks grilltikud, aga sobivad ka pikemad pliiatsid)

-heegelniiti (või mingit puuvillast nööri)

-kingakarbi või mõni muu papist kaas (tühi kommikarp sobib ka!)

-sukanõel (või naaskel, aga tegelt saab hambaorgiga ka hakkama)