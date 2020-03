Pere ja lapsed PAANIKAKS POLE PÕHJUST! Ka eriolukorra ajal ei lahutata vastsündinuid haiglas emadest Andra Nõlvak , täna, 16:16 Jaga: M

Pelgulinna sünnitusmaja Foto: Teet Malsroos

Beebigruppides ringles kuuldus, justkui lahutataks kõik vastsündinud beebid oma emadest, et tõkestada koroonaviiruse levikut. Covid-19 viirushaigusega emade kohta on tõesti selline soovitus tehtud. Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku juhataja dr Piret Veerus rõhutab aga, et tegu on vaid soovitusega, millest emadel on võimalik loobuda.