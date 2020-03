Lugejakiri | Kas võin lapsed sõpradega mängima lasta? 

„Iga päev märkad sotsiaalmeedias, kuidas mõnes grupis keegi jälle uurib, et kas lapsed võiks sõpradega kokku saada,“ kirjutab Janis.

„Enamasti põhjendatakse, et meil pole ju asi üldse veel hull. Lisaks – lapsed igatsevad sõpru jne. Täiesti ajuvaba! Kuidas saab nii mõtlematu üldse olla! Kui riigis ja maailmas on kuulutatud välja eriolukord, aga keegi ikka leidub, kes ei suuda asjasse tõsiselt suhtuda. No tulge mõistusele! Teie pärast peavad ka teised pärast rohkem kannatama ja karantiinis istuma,“ pahandab Janis.

Mehe sõnul on ju digiajastul meeletult võimalusi sõpradega kontakti hoida.

„Telefonid, videokõned – see kõik on kasutatav. Palju suurem on mure vanavanemate pärast, kes kõiki neid nutiseadmeid ei kasuta. Aga noored saavad kirjutada ja kasvõi veebis videomänge mängida. Üks kommentaator veel kirjutas, et eks ole näha, kuidas mõne nädala pärast neid lapsi sõpradest eemale hoitakse. Mulle väga meeldis vastus, kuidas üks vanem ütles, et kasvatuse ja reeglitega. Tublid vanemad,“ kiidab Janis.

Mehe sõnul ei tuleks tal kaasaga isegi taolist küsimust pähe.