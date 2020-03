Lugejakiri | Poolpaljalt õuele treenima 

„Ma olen samuti spordiklubi püsiklient, kes praegu olude sunnil värskes õhus end treenimas käib. Üldiselt ma ei kurda, aga kahepalgelisus on veider. Teen sooja ja näen, kuidas minust jooksurajal mööduvad ilmselgelt sisetreeninguks mõeldud rõivastega näitsikud. Täitsa poolpaljad ja külmetavad, aga ikka näitavad, et teevad trenni. Isegi see pildistamine ja videote tegemine ei häiri, sest ma teen ise kah sotsiaalmeedia jaoks fotosid oma päevast. Aga mõistust kasutades ei läheks ma välja lühikestes pükstes ja topis, ise lõdisedes,“ kirjeldab Mia.