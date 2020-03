83aastaselt neljandat korda abiellunud Jüri Arrak: "Vanus siin ei loe!" 

Kas panid tähele, millist sõna Jüri (83) kasutab? Koosolu.

«See tähendab koos olemist. Kui sul on mõnus koos olla, pole mingeid probleeme. Me oleme tegelikult karjaloomad, kellest üks on justkui suur isapõder, kes õiendab ja end suureks ülemuseks peab. Noh, see on selline naiivne variant. Aga meie Kaiga oleme võrdsed loomakesed ja väga kihvt on. Väga mõnus,» tõdeb ta.