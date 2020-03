Uudsed käimiskepid võtavad mõnusalt võhmale 

Soov uudsete kõnnikeppide järele tekkis Küllil (51) kohe, kui ta neid eelmisel kevadel koos abikaasaga Nõmme Harku spordirajal tavapärasel kepikõnnitiirul märkas. «Uurisin kasutajatelt nende põnevate keppide kohta ja mis neis siis teistmoodi on. Sain neid korra ka proovida ja kohe oli selge, et just neid ma vajangi,» meenutab naine.

Veebruaris üllatasid lähedased Küllit tema sünnipäeval just bungypump-kõnnikeppidega. Juba paari treeningu järel oli naise jaoks selge, et vahe tavakõnnikeppidel ja bungy’del on suur. «Tegemist on treeningkeppidega, millele on sisse ehitatud 20sentimeetrine vedrustus. Neile on lisatud ka erineva tugevusega takistus, mina kasutan neljakilose takistusega keppe,» kirjeldab ta.

Bungy’dega kõndimine on Külli hinnangul märksa efektiivsem kui tavakeppidega. «Väidetavalt on töös 90% lihastest. See võib täitsa tõsi olla, sest juba pärast esmakordset kasutust tuli järgmisel päeval ikka hoopis teine tunne nii kätesse, selga kui ka õlgadesse. Ikka selline, et nüüd on küll korralik trenn tehtud,» naeratab naine. Kuna Külli oli tavaliste käimiskeppidega harjunud kiirkõnnil liikuma, tundusid esimesed kaks kilomeetrit uute keppidega üsna rasked. Ent tempot korrigeerides see tunne kadus.