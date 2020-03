Kuidas kaugtööl olles motivatsiooni hoida? 

Pane paika päeva prioriteedid

Oleks hea, kui saaksid neid jagada kas kirjalikult või videos ka oma kolleegidega. Nii tekib suurem sisemine vastutus need reaalselt ka päeva (või kui on pikemad projektid, siis näiteks nädala) jooksul tehtud saada. Kindlasti võiks kolleegidega kokku leppida, et annate üksteisele oma töövõitudest teada – jagatud rõõm on ju topelt suur. Miks mitte leppida kokku aeg, kus igaüks saab kasvõi paari lausega teada anda, kuidas tal päev läks ja mis tal järgmisel päeval/nädalal plaanis on. Sel viisil saavad teised olla kursis toimuvaga ja võimalusel pakkuda ka tunnustust, mida me kõik vajame.

Kui sa ei tööta üldse meeskonnas, võite samasugust süsteemi rakendada sõpradega, kes parasjagu samuti kaugtöö väljakutsetega maadlevad.