Karantiin võib abielusid lõhki ajada 

Shackletoni paruness, kes on abielulahutuste puhul esindanud nii Walesi printsi, Paul McCartneyt kui ka Madonnat, nentis Briti lordidekojas, et lahutusadvokaatide tippaeg on tavaliselt pärast suvevaheaegu ja jõule, mil pered on kaua koos olnud. „Võib vaid ette kujutada, mis saab, kui pered on pikaks ajaks ühe katuse alla pitseeritud. Lahutusadvokaadid ennustavad, et karantiini järel on väga tõelinäoline lahutuste arvu kasv,“ vahendab Daily Mail.