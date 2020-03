Keskkonnasäästlikud iluvigurid, mis maailma päästavad 

On üsna loogiline, et muutume aasta-aastalt teadlikumaks. Üha enam pole keskmes pelgalt orgaaniline sisu, vaid aina rohkem soovitakse ökolagunevat pakendit ja võimalust toodetega teisele ringile minna. Kuna poelettidele on ilmunud suur hulk põnevat planeedisäästlikku kraami, võib ilmselt väita küll, et tarbija sõna jääb lõpuks peale.