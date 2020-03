Sel nädalal ajaloos … sai Eesti internetiühenduse 

Internetti hakati sel moel, nagu meie seda tunneme, välja töötama juba 1960ndatel. See sai alguse USA kaitseministeeriumi katselisest arvutivõrgust ARPANET. Katsetusi tehti pikka aega ja 1983. aastal käivitati võrk 200 arvutiga. Aasta hiljem alustas tööd sellel põhinev kommertsarvutivõrk.

1992. aastal oli internet siiski väheste valitute pärusmaa ja see ei näinud välja sugugi selline, nagu me praegu harjunud oleme. Laiemalt hakkas andmesidevõrgustik levima aastal 1993, kui valmis esimene mugav veebilehitseja.

Praegu on Eesti internetikasutajate poolest esirinnas ja siinseid e-teenuseid kiidetakse kõikjal maailmas. Uuringute põhjal kasutab Eestis tänapäeval internetti ligi 90% elanikkonnast, neist 77% sageli. Keskmiselt viibib iga inimene arvutis 6,5 tundi päevas ja sellest sotsiaalmeedias üle kahe tunni.

Maailma kõige internetilembesemad on filipiinlased, kes istuvad arvutis keskmiselt üle kümne tunni päevas.