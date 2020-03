Mida sa endaga tegid, Meryem? 

Hiljutises intervjuus Türgi telekanalile tunnistas näitlejanna avameelselt, et elus valitsenud ebakindlal perioodil läks ta tõepoolest ilusüstidega hoogu. «Nüüd on nendega lõpp. Ma pole juba pikka aega midagi oma näoga teinud.» Kuni selle paljastuseni eitas näitlejanna ka raevukalt plastilisi operatsioone ja väitis, et tema välimus on üdini loomulik.

Naine tunnistas veel, et käib tõepoolest ilukirurgi juures, kuid üksnes selleks, et kanda näole erilist kreemi. Paraku ei usu tema poolehoidjad sõnagi ja on veendunud, et naine kasutab plastikakirurge ning kosmetolooge agaralt edasi. Seda enam, et Meryemi nähakse sageli tuntud plastikakirurgi Simon Ouriani seltskonnas.