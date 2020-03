Viipekeelne ämmaemand: "Aitan vaegkuuljast sünnitajal hirmud maha võtta." 

Väikese tüdrukuna oli Milda-Marleenil (26) kindel unistus hambaarstiks saada. Aastatega see unistus ei lahtunud ja hakkaja noorena asus ta keskkooli lõpuklassis õppides tööle hambaarsti assistendina. «Alles siis mõistsin, et see pole päris see töö, mida tahaksin elu lõpuni teha,» meenutab Milda-Marleen.

Ent soov tervishoiuvaldkonna juurde jääda püsis ja nii jõudiski neiu erinevaid alternatiive kaaludes ämmaemanda õppeni. «Mida aeg edasi, seda enam ma mõistan, kui ägeda eriala ma valisin. Olen tehtud otsusega väga-väga rahul,» kinnitab ämmaemand rõõmsameelselt.