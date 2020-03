Naisteleht Kiri peatoimetajalt | Kuupäevad on juba segi. Tuleb vist hakata riste seinale tõmbama... Merle Luik , täna, 10:43 Jaga: M

Merle Luik Foto: Erakogu

Istusime pühapäeva õhtul mehega diivanil ja arutasime, mis see kuupäev küll olla võiks. Ega me välja mõelnudki, pidime lõpuks telefoni kalendrist järele vaatama. Kui küsisime pojalt nädalapäeva kohta, pani temagi ühe päevaga mööda. Arvas, et on laupäev.