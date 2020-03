Blogija Mari Jaanus jagab nippe, kuidas last ohjes hoida: ütle võimalikult vähe „ei“ 

"Lihtne on panna multikad mängima ja lasta televiisoril lapsehoidjatööd teha. Kui aga selle lihtsa vastupanu teed minna ei soovi, siis on mul mõned soovitused, mis võivad abiks olla," jagab Mari lahkelt oma nippe.

Lase lapsel võimalikult palju asju ise teha ja palu tal ka ennast aidata. Ent ära unusta, et ta vajab turvatunnet ja teadmist, et sa hoolid ja tahad temaga koos aega veeta. Mõnikord näitab sinu armastust näiteks selline väike asi, et paned ta kingapaelad või jopeluku kinni, hoolimata sellest, et ta saaks sellega ka ise väga hästi hakkama.