Teatripaar Kersti Heinloo ja Kristjan Suits: „Meil on ikka väga kirglikud arutelud.“ 

«Ega sel aastal tähistamiseks aega olnudki,» meenutab Kersti (43) hetke, kui nad nominatsioonist lugesid. «Aga eks me ikka õnnitlesime teineteist ja jõime õhtul koos klaasi veini.»

Veebruaris, mil see uudis tuli, oli siinmail muidugi kõik veel teisiti. Teatrites süttis õhtuti rambivalgus ja päeval käisid uute lavastuste proovid.

Nüüd aga langes Linnateatri peakunstniku Kristjani (32) ammugi planeeritud puhkus kokku Kersti Draamateatri karantiinipausiga. Mõni hetk enne telefoniintervjuud on näitlejanna lõpetanud proovi, mis toimus Skype’i vahendusel. Kersti: «See oli mul praegu Polygoni teatriga. Kuna too uus lavastus koosnebki valdavalt monoloogidest, siis ilmselt jätkame esialgu virtuaalses vormis.»