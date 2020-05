Kaubik ja seljakott! Meenutame, milline oli saate "Naabrist parem" võitjapaari elu varem 

Mari-Anne (28), Eero (29) ja nende poeg Aleksander (6) on Naistelehe lugejatele vanad tuttavad. Kaks aastat tagasi pakkis pere ühena esimestest oma elu mõõtmetelt nii kokku, et see mahtus kaubikusse. Ligikaudu aasta avastasid nad Euroopat ratastel. Seejärel võeti ette väike põige Eestisse, truu «ratastel ratsu» müüdi maha ja pakiti kokku seljakotid Aasia seikluste tarvis. Siis jõudis paar taas koju. «Arvasin, et suudan pärast koju jõudmist normaalseks hakata. Vist mitte. Ju on see mu saatus,» muigab naine.