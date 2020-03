ME SAAME HAKKAMA | Näitleja Kaisa Selde: "Üritan end võimalikult paksuks süüa." 

Kaisa Selde: "Tegime parima sõbrannaga kokkuleppe, et üritame elu nautida ja endid võimalikult paksuks süüa. Et siis, kui spordiklubid uuesti lahti tehakse, on ju lausa lust jälle trenni minna. Ja siis juba mitte paari, vaid paarikümne kilogrammi pärast!