ME SAAME HAKKAMA | Raadiomees Rauno Märks: „Tehke võimalusel nalja, nii enda kui ka kogu situatsiooni üle.“ 

Rauno Märks: "Ma ausalt öeldes ei tunneta mingit rohkemat vaba aega, kuna mu elu on ka enne viirust olnud üsna sarnane. Alustan tööpäeva kella viie paiku hommikul Retro FMi hommikuprogrammis ja suundun kella üheteist ajal koju. Praegu on vähem poes käimist, oleme varunud umbes paari nädala jagu toiduaineid ette. Lastega õppimine võtab oluliselt rohkem aega, muidu on nad ju koolis.