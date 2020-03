Eriolukord õpetaja pilgu läbi: saame hakkama, aga tahaksin suhelda ja lapsi näha! 

Kui riigil on olemas strateegilised plaanid erinevateks kriisolukordadeks, siis sellisest eriolukorrast koolide kontekstis varem räägitud ei ole. „See on ikka pea ees tundmatus kohas vette hüppamine. Ma tean koole, kes on teinud e-õppe päevi paar korda aastas. Meie kool ei ole, aga võib olla nüüd peaks kaaluma,“ sõnab ta, et e-õppe päevi oleks vaja just selleks, et tutvustada lastele iseseisvat õppimist.

„Praegu peab õpilane ikka väga palju iseseisvalt hakkama saama. Või siis algklassiõpilane vanemaga koostöös. Praegu jääb vastutus hästi tugevalt vanemale. Meie õpetajad üritavad oma töös vaadata, et see ei oleks ainult vanema kanda, aga algklassilaps lihtsalt ei oska veel nii hästi iseseisvalt õppida,“ tõdeb Liina. Praegu on probleemiks tema sõnul ka iseseisva töö meeletu maht. Selle adumiseks teevad nad koolis igapäevaseid ja -nädalasi küsitlusi, kui palju kulus õppimisele aega.

Vanematega käib pidev suhtlus

Liina ei taju, et suhtlus vanematega oleks viimasel ajal intensiivsemaks muutunud, sest ta on nendega ka varem olnud pidevalt kontaktis ja andnud õppimise kohta tagasisidet. „Olen loonud erinevate klassidega Facebooki gruppe, kus saab vanematega vahetada pilte ja infot. Sinna saab ka mitteformaalset infot panna,“ sõnab Liina. „Kui sa oled kõik need eeldused loonud, siis e-õppe olukorras segadust ei teki. Kui sa ise seletad hästi lahti, oled avatud ja valmis, siis vanemad võtavad selle kõik ilusti vastu.“

Ta ei oska ette öelda, kuidas koduõppe vorm lastele mõjub ja kui palju tuleb pärast üle korrata. Tegelik pilt selgub ju ikkagi siis, kui kõik kooli naasevad. „See on olnud üks mu suurimaid hirme, kuidas asjad pärast edasi lähevad. Kõik õpetajad pingutavad selle nimel, et ei jääks auku sisse, et materjal saaks kohe omandatud. Sellepärast on vanemates astmetes ka näiteks videoloengu võimalus, sest mingid teemad on sellised, mida iseseisvalt ei suuda läbi võtta,“ nendib ta.

Kõige suurem erinevus õpetaja tööpäevas nüüd ja varem on suhtluse puudumine. „Kogu aeg pead arvutis olema. Pead koostama tööjuhiseid, mida sa enne andsid kiirelt edasi ja said kohe teada, millest lapsed aru ei saa, sest nad kohe küsisid. Nüüd nad kohe ei küsi ja sa ei oska ette näha, millest need probleemid tekkida võivad. See protsess ise on aeglasem. Sa saad tagasiside hiljem, see ei käi nii otse ja vahetult,“ selgitab ta.

Õnneks tunneb ta kooli suurt tuge ja toetust: õppealajuhataja ja direktor on kogu aeg olemas, kirjutavad, jagavad infot ja kui vaja, siis helistavad. „Keegi ei tunne, et oleks kõrvale jäetud. Meil on ka oma e-kooli platvorm, kus kõik saavad vestluses jooksvalt auru välja lasta ja kiirelt midagi küsida,“ leidub tal Kadrina keskkooli juhtkonnale vaid kiidusõnu.