ME SAAME HAKKAMA | Näitleja Karl Robert Saaremäe: „Praegu on paras hetk lihtsalt kollektiivselt aeg maha võtta.“ 

Karl Robert Saaremäe: "Võiks ju naljatades öelda, et kui koroona Eestisse jõudis, olid teatrites proovid juba alanud. Inimesed tegutsesid, hingasid ja elasid ning toimetasid oma pisikestes maailmades suuri tegusid. Loodus aga on meile juba pikalt märku andnud, et mingid muudatused tuleb sisse viia ... Vastasel juhul me lihtsalt hävitame oma planeedi ja iseenda. Arvan, et praegu on paras hetk lihtsalt kollektiivselt aeg maha võtta. Tehkem üks paus. Hingakem sisse ja välja ja vaadakem oma paika pandud suunad üle. Kas nad ikka on piisavalt laiahaardelised ja teistele mõtlevad? Või kuulun oma pisikesse plastist toodetud maailma ainult mina ise?