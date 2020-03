Inimesed VÄRSKES NAISTELEHES | 83aastaselt neljandat korda abiellunud Jüri Arrak: „Vanus siin ei loe!“ Naisteleht , täna, 09:31 Jaga: M

Foto: Naisteleht

Järjekordne Naisteleht on ilmunud. Ajad on sellised nagu nad on. Meel ja vaim tuleb hoida reibas. Seekordne kaanestaar on Jüri Arrak. „See, et ei saa teatris, kinos või koosolekul käia, on asja üks külg. Aga see kõige lihtsam elu, tavaline söök ja jook, jalutamised, kodus töötamine, kel võimalik – selleski pole ju midagi erakordset. See, et koroonaviirust endale keegi külge ei taha, on loomulik,“ hindab ta olukorda.