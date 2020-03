Reisimine Koroonaviiruse tõttu püstitati uus rekord: maailma kõige pikem lend Naisteleht , täna, 17:37 Jaga: M

Pilt on illustreeriv. Foto: Pixabay

Loomulikult on lennundus see, mis on koroonaviiruse tõttu saanud ühe kõige tugevama hoobi. Samas toimus tänu viirusele ka midagi huvitavat ja positiivset – nimelt leidis aset ajaloo kõige pikem lend.