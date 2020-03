Tark Vanem soovitab: mõttetera igaks nädalapäevaks, mis aitab „tassi täis“ hoida 

Foto: Tark Vanem

Praegune koroonast tingitud isolatsioon on paljudele vanematele tõeline proovikivi. Kui vanema „tass on täis“, on tal jaksu teistele hoolt ja armastust jagada. Tark Vanem on koostanud lapsevanema enesepai nädalakava, kust leiab igaks nädalapäevaks ühe mõttetera, millele toetudes saab vanem end rohkem tundma õppida ja muuta enda suhtumist igapäevaolukordadesse.