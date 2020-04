Lükka vananemist edasi! Turguta välist ilu seestpoolt! 

Toiduaine- ja ilutööstuse ühendamisest sündinud nutrikosmeetika all peetakse silmas nii «söödavat kosmeetikat» ehk ilukapsleid ja toidulisandeid kui ka vitamiinidega rikastatud kreeme. Kui kreemid hoolitsevad naha pealmiste kihtide eest, siis toidulisandid tugevdavad struktuuri sügavuti. Nii täiendabki selline kaksikkosmeetika edukalt tavapäraseid ilurituaale ja kosmeetikatooteid. Kapslisse pugenud vitamiinid ja mineraalained ennetavad aga naha vananemist, juuste väljalangemist ning soodustavad päevitumist.

Toitumisterapeudi Triin Terasmaa sõnul on välimust ja naha tervist mõjutavaid tegureid palju: toitainete puudus, vere glükoosisisalduse kõikumine, alkohol, toidutalumatus, keskkond, hormoonid, nahahooldusvahendid, vananemine, ravimid, stress, seedimine, geneetika jpm. Seega on alati kasulik esmalt põhjustele mõelda ja naha kahjustumist ennetada. Ühtlasi endale teadvustada, et kui on tekkinud probleem, tuleb aidata tervikut. «Ära haara suvalist kapslit reklaami põhjal, vaid sea esmalt paika eluviis koos toitumisega ning jälgi sümptomeid,» paneb Triin südamele.