Horoskoop 1. kuni 7. aprill 

SÕNN

Jätka tööd plaani järgi ja vii lõpule nii palju kui võimalik, et vaba aega jääks rohkem. See, mis seni on tugevaid emotsioone tekitanud, hakkab paremini toimima ja seega on stressi vähem. Toit võiks olla tervislikum.

Pane tähele! Sobiv aeg, et vabaneda ebamugavustunnet tekitavatest asjadest ja harjumustest. Võimalusel harrasta mediteerimist, see aitab näha peidus pooli.