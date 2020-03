Suhted TRUUDUSETUS: andestada või lahku minna? Siret Mägi , täna, 22:30 Jaga: M

Foto: Pixabay

Mida teha, kui elukaaslane on usaldust rängalt kuritarvitanud? Süda tahab valust lõhkeda, kuid igapäevaelu nõuab oma – lapsed on vaja kooli või lasteaeda viia, ise tööle minna. Kogu elu on kildudeks varisenud, kuid eluasemelaen vajab maksmist. Kas truudusemurdmist on võimalik unustada?